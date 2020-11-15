В Хабаровском дендрарии появится охранная зона Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском дендрарии появится охранная зона. Защитить памятник природы распорядился глава региона Михаил Дегтярев. Внимание в первую очередь будет на сохранение анклава леса в центре города от возможной прилегающей застройки. Глава региона уже подписал постановление, по которому со стороны улицы Волочаевской у Дендрария создадут две буферные зоны площадью 1,96 гектара.

- Охранные зоны появятся там, где к Дендрарию примыкают зеленые участки, и где еще, теоретически, осталось место под застройку, либо установку гаражей или промышленных сооружений. В остальной части по кругу всего парка территория уже полностью освоена. Поэтому было решено взять под защиту последние зоны, где остались зеленые насаждения, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В границах охранных зон запрещена любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природный комплекс Дендрария. Речь идет о запрете строить здания, вести работы, которые могут привести к эрозии почв. Также нельзя будет бросать мусор и другие отходы, разводить костры, рубить деревья кроме тех, что погибли по естественным причинам. За выполнением этих требований проследят специалисты минприроды края и региональный комитет лесного хозяйства.