Три вертолета вернут компании «Хабаровские авиалинии» Фото: Правительство Хабаровского края

Три вертолета вернут компании «Хабаровские авиалинии». Речь идет о воздушных суднах МИ-8. Об этом договорились глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководство «Авиакомпании ЮТэйр». Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

В дальнейшем эксплуатировать их собираются у собственника - регионального перевозчика «Хабаровские авиалинии». Процедуру перевода вертолетов в Хабаровск планируют выполнить до конца года. С помощью воздушных суден будут обслуживать местные маршруты.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, 22 сентября подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиаперевозки. Для обеспечения авиаперелетов для жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района имени Полины Осипенко выделено еще 30,6 миллионов рублей.