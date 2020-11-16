Обстановка в Хабаровском крае 16 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 16 ноября, в Хабаровске преимущественно без осадков, ночью -7 -5, днем -4 -2, ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На юге региона без осадков, ночью -10 -5, днем -5-0, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. в центральных районах без существенных осадков, ночью -18 -3, днем -10-0, ветер западный, юго-западный 5-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночью -20 -8, днем -13 -4, ветер северо-западный 6-14 м/с, на побережье порывы до 15-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч,то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 19943.