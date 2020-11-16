В хабаровской больнице прошла акция «Ради здоровья» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В хабаровской больнице прошла акция «Ради здоровья». Суть этого мероприятия заключалась в обследовании женщин на рак груди. Пациенток принимали в городской поликлинике №3. В течение двух дней врачи бесплатно обследовали молочные железы на высокотехнологичном ультразвуковом оборудовании. На прием пришли около 200 женщин.

- Акцию провели с учетом противоэпидемиологических мер и социального дистанцирования. Участников на прием записывали с необходимым временным интервалом, чтобы разграничить потоки у кабинетов, - рассказали в краевом минздраве.

Отметим также, что рак груди и легких - это одно из самых распространенных злокачественных заболеваний в крае. Главная проблема в лечении этого заболевания - это поздняя диагностика. Однако этот вид рака, если его выявить на ранней стадии, в 95 процентах случаев поддается полному излечению. По итогу акции у 43 процентов выявили отклонения после УЗИ. Женщины продолжат обследования для постановки диагноза.