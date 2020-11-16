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Дети из Хабаровского края победили на конкурсе «Неопалимая купина»

Среди призеров три участницы, представляющие регион
Александр ШТААЛЬ
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Дети из Хабаровского края победили на конкурсе «Неопалимая купина»

Дети из Хабаровского края победили на конкурсе «Неопалимая купина»

Фото: Правительство Хабаровского края

Дети из Хабаровского края победили на Всероссийском конкурсе «Неопалимая купина». Среди призеров три участницы, представляющие регион. Напомним, творческое состязание посвящено пожарной безопасности.

- Второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняли Рената Тарасова и Ольга Сейфулаева из поселка Хор района имени Лазо. Они представили работу «Когда случилась беда». Под руководством педагога из социально-реабилитационного центра Екатерины Беловой девочки выполнили объемную картину из лоскутков в технике «пэчворк» о буднях пожарных, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Третье место в номинации «Художественно-изобразительное творчество» заняла воспитанница детского сада №166 из Хабаровска Елизавета Юдина. Она вместе со своим воспитателем Еленой Шороховой нарисовала плакат, рассказывающий о работе собак-спасателей.