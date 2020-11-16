Обстановка в Хабаровске 16 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Александра ШОПЕНКО

По данным на утро 16 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 157 кубометров мусора, высыпали на трассы 9,5 тонны противогололедных средств. Также за минувшие сутки случилось 26 дорожных происшествий, три пожара и три возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1120 раз. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным регионального минздрава на вечер 15 ноября, в краевой столице выявили 203 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в городе с начала пандемии - 14070 человек. Жителей и гостей краевого центра призывают предпринимать меры безопасности. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски заражения новой коронавирусной инфекцией.