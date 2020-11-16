Как логистика Почты России готовится к сезону распродаж

Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны. Фото: Почта России

Для бесперебойной обработки международных отправлений Почта России будет использовать рекомендации по точкам входа в РФ, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с BigData. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки.

Для того чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные на китайских интернет-площадках, Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию. Количество рейсов увеличено в два раза из Чанша и Ханчжоу. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам: на Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и в Центральный регион.

- Почта России приняла дополнительные меры для обеспечения регулярных перевозок почты на Дальнем Востоке и постоянно развивает сервисы на «последней миле», чтобы процесс получения посылок занимал минимальное время и был удобен для клиентов, - отметил заместитель директора по логистике макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Юрий Ванеев.

Для оперативной обработки почты во всех региональных сортировочных центрах Дальнего Востока Почта России проанализировала штат сотрудников и приняла дополнительный персонал там, где это может быть необходимо. Совместно с таможенными органами компания разработала план действий в случае пиковых нагрузок.

В текущем году Почтой России принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом, который полностью отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки - в среднем на три дня быстрее - между городами с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Изменения коснулись 50% всех объемов доставляемых посылок в города Дальнего Востока.