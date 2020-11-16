Нового главу министерства природных ресурсов назначили в Хабаровском крае Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровском крае заявили о двух новых назначения в министерствах. Так, от приставки «и.о.» избавился министр культуры Юрий Ермошкин. Напомним, 2 сентября он возглавил ведомство в качестве исполняющего обязанности.

Для справки: Юрий Иванович Ермошкин родился 8 августа 1981 года в Самаре. В 2004 закончил Самарский государственный аэрокосмический университет. Получил два высших образования: инженерное и экономическое. Работает в Хабаровском крае с 2020 года. Начинал в качестве директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион». Ранее больше 10 лет занимался реализацией социокультурных проектов в разных регионах страны.

Также Михаил Дегтярев представил коллегам Вадима Сабурова, исполняющего обязанности министра природных ресурсов. Об этом глава региона сообщил в соцсети.