В Хабаровском крае региональный маткапитал увеличат на 10 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае региональный маткапитал увеличат на 10 тысяч рублей. Индексация выплат произойдет в январе 2021 года. Ранее сообщалось, что по поручению Михаила Дегтярева ряд социальных выплат для семей с детьми увеличат на четыре процента. Одна из них - это региональный материнский (семейный) капитал. Денежную помощь назначают при рождении третьего и последующего ребенка.

- Краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 200 тысяч до 208 тысяч рублей, а на детей, рожденных после 1 января 2019 года - с 250 тысяч до 260 тысяч рублей. Если семьи уже частично использовали средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на четыре процента, - рассказали в региональном министерстве социальной защиты населения.

Напомним, краевой материнский (семейный) капитал выплачивают с 2011 года. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе газификацию жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. Деньги можно потратить на образование ребенка и медицинские услуги для родителей и детей.