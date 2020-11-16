Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 16 ноября 2020: лечатся 106 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 16 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре лечится 501 человек. Из них у 106 пациентов подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению пять человек, госпитализировали 42 пациента, скончались четверо.

- В реанимационном отделении находятся 32 пациента. У двух человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 393 пациента с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 73 пациента, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.