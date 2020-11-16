Мэр Хабаровска заметил недочеты в очистке улиц от снега Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска заметил недочеты в очистке улиц от снега. В основном претензии были в адрес управляющих компаний. Нарекания Сергей Кравчук озвучил на аппаратном совещании с руководителями структурных подразделений городской администрации.

- Проверку провел в субботу и воскресенье, ездил по городу и проверял качество уборки после снегопада. По дорогам в целом все нормально - и техника была, и скользкие участки были посыпаны. А вот во дворах и на тротуарах я этого не видел. Наверное, руководители жилищных организаций забывают - если горожане будут не удовлетворены их работой, то смогут легко поменять свою управляющую компанию, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр.

Среди озвученных недочетов пешеходная зона во льду на улице Ленина. Там много магазинов, собственники которых должны содержать свою территорию в порядке. Аналогичные проблемы заметили и по другим адресам. Мэр поручил выстроить работу так, чтобы уборку вели повсеместно сразу, во время и после снегопада.