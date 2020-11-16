В Хабаровском крае заработала горячая линия по услугам такси и каршеринга Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае заработала горячая линия по услугам такси и каршеринга, то есть краткосрочной аренды автомобиля. Задать вопросы можно будет с 16 по 30 ноября. Консультировать будут специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Хабаровскому краю».

За консультацией, пожалуйста, обращайтесь по телефону (4212) 27-18-75. Также получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске по телефону (4212) 30-25-70.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» готовы ответить на вопросы по телефонам:

- в Комсомольске-на-Амуре (4217) 54-66-39 (с 8:00 до 15:00);

- в Ванино (42137) 72-8-75 (с 9:00 до 16:00).

Также будет работать телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).