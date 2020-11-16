Тракторы со скидкой в рамках «черной пятницы» можно будет купить через сервис «Свое. Фермерство» от Россельхозбанка

На протяжении двух недель до «Черной пятницы» аграрии могут приобрести товары от лидеров машиностроения со значительным дисконтом.

Экосистема для предприятий АПК от Россельхозбанка «Свое. Фермерство» анонсирует старт скидочных акций в рамках «черной пятницы» от поставщиков и производителей, размещающих товары в маркетплейсе сельхозтехники для аграриев. Так, «Петербургский тракторный завод» предоставил посетителям платформы специальные условия на покупку трактора «Кировец» серии К-7М и К-5 - скидку в размере 5% от стоимости. Воспользоваться уникальным предложением смогут первые 10 сельхозпроизводителей РФ, заключившие договор поставки тракторов «Кировец» указанных серий. Узнать условия предоставления скидки, технические характеристики товаров и стоимость со скидкой можно в каталоге товаров «Петербургского тракторного завода» на площадке «Свое. Фермерство».

Другие производители и поставщики сельхозтехники также предоставят специальные условия на покупку сельхозтехники и оборудования отдельных серий для клиентов РСХБ и пользователей платформы «Свое. Фермерство». Так, «Ростсельмаш», «Воронежсельмаш» и «Мельинвест» предоставляют скидки клиентам банка до 5%, «Брянсксельмаш» - до 4,5%, ПК «Ярославич» - до 4%. Скидки и акции будут дополнительно анонсироваться на площадке «Свое. Фермерство», а также на сайте банка.

Как отметила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова, наши соотечественники уже привыкли к распродажам в рамках «черной пятницы» . Однако распродажа тракторов - явление уникальное.

На площадке «Свое. Фермерство» зарегистрированы более ста поставщиков и производителей. В каталоге сельхозтехники размещено более двух тысяч единиц товаров. В каталоге техники для растениеводства представлены зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, посевная техника, зерносушилки, косилки, подборщики, техника для внесения удобрений и другая техника. В разделе техники для животноводства - кормоуборочные комбайны, кормозаготовительная техника, оборудование для производства комбикормов, кормораздаточная и кормосмесительная техника. Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие товары от лидеров машиностроения и приобрести их, в том числе в кредит или лизинг.