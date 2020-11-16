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Хабаровский край проголосует за столицу «Тотального диктанта»

Такой статус приобретет один из городов Дальнего Востока
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край проголосует за столицу «Тотального диктанта»

Хабаровский край проголосует за столицу «Тотального диктанта»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровский край проголосует за столицу «Тотального диктанта». Такой статус приобретет один из городов Дальнего Востока. Таковы планы на проведение акции в апреле 2021 года. Сейчас на официальном сайте проекта идет голосование за город, куда приедет автор текста, который напишут участники диктанта. В 2021 году выбор пал на современного российского писателя Дмитрия Глуховского.

- Отметим также, что в числе 13 городов, соревнующихся за почетное звание, Якутск. Эксперты Общероссийской премии имени В.К. Арсеньева призывают отдать свой голос за Дальний Восток, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, цель акции - способствовать развитию русского языка и повышению общей грамотности населения. Сам диктант - это мощное литературное событие, привлекающее в литературу молодежь, укрепляющее связь между культурными центрами нашей Родины. Голосование за столицу Тотального диктанта-2021 продлится до 24 ноября. В этот же день будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. Победителя выберут и объявят 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта.