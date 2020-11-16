Кафе в центре Хабаровска могут закрыть из-за нарушений антиковидного режима Фото: Администрация Хабаровска

Кафе в центре Хабаровска могут закрыть из-за нарушений антиковидного режима. Проверяющие обнаружили посетителей после 23:00 в трех заведениях общепита. Таков итог очередного рейда по кафе, ресторанам и ночным клубам.

- Клиенты находились в неположенное время в «Хлебомясе, «Нью Йорке» и «Харлее Дэвидсоне». Если в первых двух кафе администраторы сказали, что люди якобы ждут еду, заказанную «на вынос», то в «Харлее» посетители открыто угощались за столиками и танцевали. Ситуация походила на настоящую вечеринку, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Информацию об организациях-нарушителях передадут в Роспотребнадзор. В качестве наказания для них могут назначить санкции вплоть до приостановления работы. Напомним, что в связи с пандемией организации общепита должны быть закрыты с 23:00 до 5:00. Также необходимо соблюдать масочный режим на предприятиях торговли.