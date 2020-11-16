Белый медведь под Хабаровском отметил шестилетие Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Белый медведь под Хабаровском отметил шестилетие. Хабар родился 10 ноября 2014 года в Московском зоопарке, попал в хабаровский зоосад в апреле 2017 года. Его день рождения отпраздновали 14 ноября. Имя ему выбирали в прямом смысле всем миром через голосование в социальной сети Instagram.

- Сегодня молодой и любознательный Хабар привлекает всеобщее внимание посетителей зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева своими популярными видео в социальной сети Instagram, - рассказали в зоосаде.

В преддверии дня рождения Хабара провели с 1 по 15 ноября дистанционный творческий конкурс «Сказание о белом медведе Хабаре». Участниками состязания были воспитанники учреждений дополнительного образования, сотрудники организаций культуры и педагоги образовательных учреждений. Конкурсанты представили авторские сказки, стихи, кроссворды, мультфильмы, музыкальные клипы, рекламные ролики о белом медведе. Все участники получат призы.