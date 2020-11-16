В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали больше 21 километра дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали больше 21 километра дорог. Такие масштабные работы по ремонту трасс не проводили с 80-х годов прошлого века. Напомним, реконструкцию трасс в Городе юности начали в 2019 году. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В 2019 году привели в порядок 21 улицу общей протяженностью почти 22 километра, в 2020 году - 20 улиц протяженностью более 21 километра. В планах продолжать ремонт дорог вплоть до 2024 года. К этому сроку реконструируют почти 85 процентов улично-дорожной сети. Сейчас в мэрии дорабатывают план ремонта дорог по нацпроекту на следующий год, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на ремонт дорог ежегодно выделяют чуть более 500 миллионов рублей. Большая часть этих денег - 450 миллионов рублей, это средства федерального бюджета. Почти 50 миллионов рублей выделяет краевой бюджет, и шесть миллионов рублей направляются из местной казны.