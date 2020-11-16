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Общество

За некачественную работу наказали больше 50 директоров организаций

Хабаровские «управляйки» получили штрафы за неубранный снег
Александр ШТААЛЬ
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За некачественную работу наказали больше 50 директоров организаций

За некачественную работу наказали больше 50 директоров организаций

Фото: Алексей ФОКИН

Хабаровские «управляйки» получили штрафы за неубранный снег. За некачественную работу наказали в общей сложности больше 50 директоров организаций. Как отметил начальник отдела профильной структуры Владимир Шубич, уборку снега и наледи должны вести с момента начала снегопада.

В первую очередь должны очищать спуски, подъемы, лестницы, подходы к общественным местам, посыпать песком или песчано-соляной смесью спуски. Если хозяйствующий субъект не уложился в отведенное на уборку время, тогда к нему могут применить штрафы: для юридических лиц - от 10 до 25 тысяч рублей, на должностных - от трех до семи тысяч.

Напомним, после первого сильного снегопада в городе провели проверки качества очистки дворов от снега и льда. На этой неделе рейды продолжатся. Жителям города напоминают, что они могут жаловаться на свою управляющую организацию, если она некачественно убирает снег. Обращения принимают в комитетах по управлению районами, в городских управлениях ЖХК и управлении АТК.