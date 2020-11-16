Хабаровчане перед Новым годом украсят елки на стадионе имени Ленина Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровчане перед Новым годом украсят елки на стадионе имени Ленина. Творческую работу проведут в рамках конкурса «Наряжаем елку вместе!».

- К участию в конкурсе приглашают всех желающих. Заявки на участие и поделки принимают от взрослых и детей до 18 декабря. Детскими поделками украсят новогоднюю ель на площади в районе универсального краевого спортивного комплекса. Этой зимой именно там будет находиться детская зона зимнего отдыха, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Требования к поделкам: прочный материал, высота игрушки не менее 50 сантиметров. К изделию надо прикрепить прочную петельку или прищепку, чтобы разместить ее на елке. Размер гирлянды не должен превышать трех метров, ее диаметр 15 сантиметров. К игрушке надо приложить данные с фамилией, именем автора, адресом и телефоном, название созданной работы.

Информация о конкурсе по телефонам: 8-929-411-92-49 и 8-924-106-83-53.