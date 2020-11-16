Биробиджанцы жалуются на проблемы с горячей водой и отоплением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Биробиджанцы жалуются на проблемы с горячей водой и отоплением. В основном сообщения мэру Александру Головатому присылают жители микрорайонов «Сопка», «Биробиджан-2» и поселок Мясокомбинат. Градоначальник уже поставил задачу провести проверку по каждому обращению и разобраться с управляющими компаниями, которые вовремя не реагируют на заявлении горожан.

- В эти выходные поступили обращения с улиц Мелиоративной, Стяжкина и микрорайона «Сопка», - констатировал градоначальник. - Специалисты управления ЖКХ мэрии города и отдела жилищного контроля должны отработать поступившие жалобы до конца этой недели. Также перед специалистами МУП «Городские тепловые сети» поставили задачу проверить котельные.

Отметим также, что жители областного центра недовольны отсутствием освещения на некоторых улицах. Этими вопросами также поручили заняться специалистам городского управления ЖКХ.