Обстановка в Хабаровском крае 17 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 17 ноября, в Хабаровске преимущественно без осадков, ночью -9 -7, днем -4 -2, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -10 -5, днем -5-0, ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -24 -8, днем -10-0, ветер западный, юго-западный 4-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края без существенных осадков (Аяно-Майский районы - местами небольшой снег), ночью -22 -15, днем -17 -4, ветер западный, северо-западный 7-14 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом в крае 20212.