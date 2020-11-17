В селах под Хабаровском появилось новое уличное освещение ФОТО: Администрация Хабаровского района

В селах под Хабаровском появилось новое уличное освещение. Новые светодиодные энергосберегающие фонари зажглись на улицах Черной речки и Малиновки. К слову, на сегодняшний день во многих населенных пунктах в сельской местности не хватает этого «атрибута».

- Отсутствие освещения доставляет дискомфорт, особенно в зимнее время года. В 2020 году администрация Восточного сельского поселения реализовала два проекта по установке уличного освещения. Это стало возможным в рамках программы поддержки местных инициатив, - рассказали в администрации Хабаровского района.

В установку освещения вложили почти два миллиона рублей. Так, в селе Малиновка по улице Центральная демонтировали и установили 12 новых опор и 35 новых светильников, на улице Нижняя в селе Черная речка появились четыре новых опоры, заменили 35 светильников.