Обстановка в Хабаровске 17 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 17 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей, холодной воды, отопления и электроэнергии.За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 195 кубометров снега, высыпали на дороги 57,9 тонн песчано-соляной смеси. Также за минувшие сутки случилось 29 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1224 раза. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки, 16 ноября, в краевом центре выявили 221 случай заражения коронавирусом. Общее число заражений в крае 20212. Из них выздоровели 12985, скончались 147, получают лечение 7080.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки.