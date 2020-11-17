Губернатор Еврейской автономной области излечился от коронавируса Фото: Правительство ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области излечился от коронавируса. Ростислав Гольдштейн уже вернулся к работе и руководит регионом в очном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что вернувшись в своим обязанностям Ростислав Гольдштейн поручил немедленно обеспечить 20-процентный резерв больничных коек для больных коронавирусом. Так же он распорядился использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти при нехватке машин скорой помощи.

Напомним, 29 октября 2020 года, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал о заражении коронавирусом. Он опубликовал пост об этом в своем аккаунте в Instagram. Тогда глава региона призвал население соблюдать масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены, отметив, что эти меры помогут уберечь на 100 процентов от заражения, и снизить риски инфицирования.