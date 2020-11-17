Поиски пропавшего рыбака завершились на севере Хабаровского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Поиски пропавшего рыбака завершились на севере Хабаровского края. Напомним, в Николаевске-на-Амуре мужчина 1973 года отправился добывать рыбу на Амур 8 ноября. Домой с рыбалки не вернулся. Позже нашли его лодку. Сообщение о происшествии поступило спасателям на следующий день 9 ноября.

- Поисковики обследовали в общей сложности 50 квадратных километров береговой линии и прибрежной территории. В поисках участвовали инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России, специалисты четвертого отряда противопожарной службы Хабаровского края и сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день известно, что писки результатов не дали. Спасатели убыли в пункт постоянной дислокации.

Жителям края напоминают, что отправляясь в природную среду надо соблюдать элементарные правила безопасности.