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Поиски пропавшего рыбака завершились на севере Хабаровского края

Найти мужчину не удалось
Александр ШТААЛЬ
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Поиски пропавшего рыбака завершились на севере Хабаровского края

Поиски пропавшего рыбака завершились на севере Хабаровского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поиски пропавшего рыбака завершились на севере Хабаровского края. Напомним, в Николаевске-на-Амуре мужчина 1973 года отправился добывать рыбу на Амур 8 ноября. Домой с рыбалки не вернулся. Позже нашли его лодку. Сообщение о происшествии поступило спасателям на следующий день 9 ноября.

- Поисковики обследовали в общей сложности 50 квадратных километров береговой линии и прибрежной территории. В поисках участвовали инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России, специалисты четвертого отряда противопожарной службы Хабаровского края и сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день известно, что писки результатов не дали. Спасатели убыли в пункт постоянной дислокации.

Жителям края напоминают, что отправляясь в природную среду надо соблюдать элементарные правила безопасности.