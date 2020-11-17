В Комсомольске-на-Амуре прекратили перевозки по автобусному маршруту №12 Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске -на- Амуре прекратили перевозки по автобусному маршруту №12. Одновременно с этим в мэрии объявили о приеме заявок на перевозки по данному маршруту. Подать их могут юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договоров простого товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки: регистрационный номер маршрута в реестре маршрутов - 12, порядковый номер маршрута - 12, вид - автобус М2, классы машин - большой, максимальное количество - две единицы, срок осуществления регулярных перевозок - 180 дней.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием.

Также горожан призывают предпринимать меры предосторожности. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски распространения коронавируса.