Осужденные в Хабаровском крае сделали инвентарь для пекарни Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае сделали инвентарь для пекарни. Готовый товар, а именно 20 лотков отправили в Советско -Гаванское хлебобулочное предприятие. Заказ выполнили в производственном секторе исправительной колонии №5.

- В учреждении уже накопили большой опыт сотрудничества с бизнесменами, государственными и муниципальными заказчиками, - говорит начальник отдела производственного обучения и профессиональной подготовки осужденных ИК-5 Александр Петренко.

Напомним также, что продукцию, изготавливаемую осужденными ИК-5, продают в магазине, расположенном при колонии. В ассортименте есть кухонная утварь, сувенирные изделия, строительные материалы, мебель из натурального дерева для дома и загородного отдыха. Кроме того, на производственных участках учреждения изготавливают урны и ограждения для благоустройства населенных пунктов, стулья, табуретки, лежаки и детские кроватки.