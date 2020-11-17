В Хабаровском крае отремонтируют с полтысячи домов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае отремонтируют с полтысячи домов. Такие планы озвучили в региональном минЖКХ на 2021 год. Из них 192 дома находятся в Хабаровске. Окончательную редакцию краткосрочного плана утвердят в декабре этого года.

- Напомним, в этом году благодаря тому, что аукционы на выполнение ремонтов были проведены заблаговременно, пандемия не повлияла на ход капремонта. Сейчас все объекты сдают в сроки, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Отметим также, что стоимость работ по краткосрочному плану капремонта составляет почти 1,2 миллиарда рублей. Из них свыше 600 миллионов рублей потратят на ремонты в краевой столице. К концу 2020 года стоимость всех выполненных капитальных ремонтов на территории краевого центра оценивают почти в 900 миллионов рублей.

Для справки: в краткосрочный план капитального ремонта в крае на 2020 год включили 736 многоквартирных домов, в которых предполагается выполнить работы на 1,5 миллиарда рублей.