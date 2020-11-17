В Хабаровске началось новогоднее преображение Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске началось новогоднее преображение. В витринах магазинов уже появляется тематический декор, праздничная иллюминация. Закончить оформление на предприятиях торговли планируют к середине декабря.

- Когда в Хабаровске ударят морозы, поставят ледовые фигуры, - рассказала консультант городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Оксана Койкова. - В целом этой зимой город украсят 6396 разнообразных элементов: светодинамическая подсветка, баннеры, флаги, гирлянды, ледовые скульптуры, елки и прочие декоративные элементы дневного (4152 единицы) и ночного (2244) оформления.

В краевой столице построят 11 праздничных ледовых городков. Они будут находиться в парках «Динамо» и Гайдара, на площадях Ленина и Блюхера, в парке имени Гагарина, у ДК «Нефтяник», у школы №23, у Дворца культуры железнодорожников и у Дома культуры поселка имени Горького, а также у Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние». Работы по обустройству территорий планируют завершить к концу декабря.