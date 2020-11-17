Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 ноября 2020: лечатся 109 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 17 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 507 человек. Из них у 109 человек официально подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали по выздоровлению 36 человек, госпитализировали 51, скончались девять пациентов.

- В реанимационном отделении находятся 34 пациента. У пяти человек только подозревают COVID-19. Также лечение получает 401 пациент, у которого диагностировали внебольничную пневмонию. За минувшие сутки с этим заболеванием госпитализировали 88 человек, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.