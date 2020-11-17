В Комсомольске приятель мужа пенсионерки стащил три телевизора Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре приятель мужа пенсионерки стащил три телевизора. Женщина узнала о пропаже, когда вернулась домой после недолгого отсутствия. Она сразу обратилась в полицию и рассказала о случившемся. По предварительной информации, злоумышленника привел в дом супруг после того, как познакомился с ним на улице.

- В квартире мужчины распивали спиртные напитки. После застолья муж потерпевшей уснул, а наутро обнаружил, что из жилого помещения пропала техника. Общий ущерб составил порядка 46 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские провели проверку по заявлению пенсионерки. Позже они задержали ранее судимого 48-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в хищении имущества. Фигурант рассказал, что телевизоры сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».