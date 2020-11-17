Бюджет Хабаровска лишился почти 850 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бюджет Хабаровска лишился почти 850 миллионов рублей. «Недостачу» налоговых отчислений объясняют пандемией. Однако городские власти намерены и дальше поддерживать малый и средний бизнес.

- Сумма в 850 миллионов рублей сопоставима со строительством, к примеру, двух детских садов. Из-за таких потерь придется отказаться от проведения ряда мероприятий, еще раз пересмотреть и оптимизировать расходы по всем сферам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Одно из предложений по поддержке бизнеса заключалось в возобновлении работы Ситуационного центра по поддержке бизнеса в условиях COVID-19 с 1 декабря. К слову, позитивную оценку работы этой структуры дали в том числе, исходя из того, что на 1 июля 2020 года в городе зарегистрировали 33 958 малых и средних предприятий. Это на три процента больше, чем на 1 января 2020 года. Также разработают дополнительные меры поддержки хабаровского бизнеса.