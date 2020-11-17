Женихи и невесты в Хабаровском крае все чаще подают заявления в ЗАГС электронно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женихи и невесты в Хабаровском крае все чаще подают заявления в ЗАГС электронно. По сравнению с прошлым годом почти в два раза увеличилось число заявлений на регистрацию брака через интернет. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жители края продолжают заключать браки, рожать детей. В нынешних условиях подача заявлений на государственную регистрацию брака, рождения, смерти, развода, усыновления, установления отцовства через ЕПГУ не только удобна, но и выгодна, - отметили в комитете.

Напомним, при подаче электронного заявления полагается скидка в 30 процентов на государственную пошлину. Исключение: регистрация рождения и смерти, выдача свидетельств по фактам, регистрации которых осуществляется без взимания госпошлины.