В Хабаровском крае подготовили законопроект о выплатах самоизолированным пенсионерам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае подготовили законопроект о выплатах самоизолированным пенсионерам. Документ уже направили председателю краевой думы. Авторство проекта закона «О единовременной денежной выплате в 2020 году гражданам в возрасте 65 лет и старше» принадлежит партии «Справедливая Россия».

- В нашем крае около 190 тысяч человек были вынуждены находиться в режиме вынужденной самоизоляции. Пенсии в большинстве этих случаев - мизерные, кого-то поддерживают дети, но в условиях кризиса не все граждане, живущие в крае, могут позволить себе обеспечивать достойную жизнь своих родителей без поддержки со стороны государства, - прокомментировал председатель хабаровского отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов.

К слову, эти люди исправно платят налоги, законов не нарушают, и сами, зачастую, оказываются в статусе нуждающихся. Авторы законопроекта утверждают, что указание о карантинных мерах в регионе принимает его глава, соответственно, компенсации за ограничения - это ответственность региона.