За ложный звонок в экстренные службы на хабаровчанина завели уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

За ложный звонок в экстренные службы на хабаровчанина завели уголовное дело. Обвиняемый, будучи пьяным, позвонил полицейским на номер «112» и сообщил об опасности. Задержали злоумышленника по горячим следам. Сам мужчина позже признался, что сделал это из-за обиды на родственников.

- Экстренные службы съехались к дому на улице Лермонтова. Позже выяснилось, что звонил один из собственников квартир. Сам фигурант рассказал, что своим поступком хотел доставить неприятности своим родственникам, с которыми живет в одной квартире. Накануне между ними произошел конфликт на бытовой почве, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».