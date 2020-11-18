Обстановка в Хабаровском крае 18 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 18 ноября, в Хабаровске без осадков, ночью -10 -8, днем -4 -2, ветер западный 8-13 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -13 -6, днем -5 +1, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. В центральных районах без осадков, ночью -25 -8, днем -13-0, ветер западный, северо-западный 4-11 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -23 -5, днем -16 -5, ветер западный, северо-западный 7-14 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 20485. Из них вылечились 13111, скончались 147 человек, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 273 случая заражения.