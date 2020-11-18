Больше 100 миллионов потратили на дезинфекцию подъездов в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Больше 100 миллионов потратили на дезинфекцию подъездов в Хабаровске. О таких затратах отчитались в управляющих компаниях. Несмотря на расходы, в мэрии Хабаровска решили, что обрабатывать жилой фонд необходимо и дальше.

- В краевой столице насчитывается 4225 МКД, которые обслуживают 92 жилищные организации, 449 ТСЖ и ЖСК, - рассказал начальник профильного управления мэрии Анатолий Климочкин. - Работу по дезинфекции подъездов проводят с марта текущего года.

Отметим также, что с начала пандемии отработали предписания Роспотребнадзора по 5513 адресам, провели обработку в домах, где выявили людей, заболевших COVID-19.

В министерство жилищно -коммунального хозяйства края уже направили ходатайство о возмещении (хотя бы частичном) управляющим компаниям непредвиденных для них затрат на дезинфекцию подъездов. Вопрос пока в стадии проработки.