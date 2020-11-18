Школьника сбила машина на улице Шелеста в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Школьника сбила машина на улице Шелеста в Хабаровске. Происшествие случилось накануне вечером, 17 ноября 2020 года. По предварительной информации, машина Toyota Crown двигалась по улице Шелеста. В районе дома №79 иномарка наехала на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть улицы Шелеста. При этом школьник пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

- Известно, что у школьника диагностировали ушиб мягких тканей нижней губы. В момент аварии на нем была одежда темных тонов, светоотражательных элементов не было, - рассказал информированный источник.

За рулем иномарки находился водитель 1992 года рождения. Стаж его вождения с 2012 года, водительское удостоверение было в наличии.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.