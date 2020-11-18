Обстановка в Хабаровске 18 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 18 ноября 2020 года, в краевой столице из-за аварии горячую воду не подают в доме №3 в квартале Энергетик. Отключений отопления, холодной воды и электроэнергии в городе не зафиксировали. За минувшие стуки в городе с улиц собрали 266 кубометров мусора, высыпали на дороги 20,9 тонн песчано -соляной смеси.

- Также в городе за минувшие сутки случилось 23 дорожных аварии, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1025 раз, - прокомментировали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки в Хабаровске выявили 251 случай заражения коронавирусом, выявленных случаев заражения в крае 273. Общее число заражений коронавирусом в регионе 20485. Из них вылечились 13111, скончались 147, остальные получают лечение.