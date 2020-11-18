В минздраве Хабаровского края сообщили о новом назначении ФОТО: минздрав Хабаровского края

В минздраве Хабаровского края сообщили о новом назначении. Медицинский информационно-аналитический центр возглавил Сергей Евсеев. Перед новым директором поставили задачу - отладить информационное сопровождение медицинских учреждений края. Об этом сообщили региональном министерстве здравоохранения.

Для справки: Сергей Алексеевич Евсеев родился в 1969 году в Вельске Архангельской области. Окончил в 1996 году факультет государственного управления Московской государственной юридической академии. Работал на различных руководящих и государственных должностях.

Возглавлял отдел управления информатизации и связи Управление делами Президента Российской Федерации с 2006 по 2018 годы. Его работа отмечена благодарностью Президента России и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитывает трех детей.