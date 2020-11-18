Хабаровская мэрия скупает квартиры для расселения бараков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровская мэрия скупает квартиры для расселения бараков. Прямо сейчас в администрации готовы выкупить 34 квартиры. Заявки разместили на электронной площадке «Росэлторга».

Требуются однокомнатные квартиры площадью не менее 30 квадратных метров (начальная максимальная стоимость 2,7 миллиона рублей) и двухкомнатные - не менее 44 квадратных метров (начальная максимальная стоимость 3,4 миллиона рублей). В мэрии надеются, что условия проведения электронных торгов изменили в пользу собственников недвижимости - размер ставки обеспечения контракта снизили до 0,5 процентов.

- После заключения договора все средства, внесенные продавцом в качестве обеспечения сделки, ему возвращаются. Чтобы участвовать в аукционе собственник должен иметь цифровую подпись и регистрацию на портале «Госуслуги», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Получить ответы на все вопросы владельцы продаваемых квартир могут по телефонам: 41-99-75, 41-98- 57 и 41-98-65.