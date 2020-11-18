В Комсомольске-на-Амуре изменят схему движения маршрута №11 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре изменят схему движения маршрута №11. Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2020 года. Жителей и гостей города юности убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. О нововведения сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение в администрации объяснили свое решение. Корректировки внесли, чтобы не пострадали интересы пассажиров, а также в целях оптимизации маршрутной сети, уменьшения дублирующих участков на маршрутах и для обеспечения доступности жителей к соцобъектам.

Ранее сообщалось, что в городе юности приостанавливают перевозки по автобусному маршруту №12. Одновременно с этим в мэрии объявили о приеме заявок на перевозки по данному маршруту. Подать их могут юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договоров простого товарищества.