В Хабаровске сократились перевозки пассажиров на левый берег Амура Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске сократились перевозки пассажиров на левый берег Амура. По оценкам специалистов пассажиропоток снизился на 62 процента. Это своего рода рекорд со знаком минус.

В общей сложности в навигацию 2020 года перевезли 89566 человек, что на 7,5 процентов ниже, чем в прошлом году. Снижение речных перевозок отмечали в 2019 году, когда перевезли по реке 96780 людей, что на 33 процента меньше, чем в 2018 году - тогда в навигацию перевезли 143972 пассажиров. Уменьшение пассажиропотока-2020 по сравнению с показателями 2014 года и вовсе составило 62 процента.

- В будни теплоходы ходят практически пустыми. К сожалению, пожилые огородники все чаще бросают свои владения на левом берегу Амура, устав бороться с последствиями масштабных наводнений и пожаров. Тем не менее, подготовка к навигации 2021 года уже стартовала, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.