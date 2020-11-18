В ЕАО из-за пандемии увеличилась площадь неиспользуемых земель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО из-за пандемии с 72 до 175 тысяч гектаров увеличилась площадь неиспользуемых земель. Проблему объясняют в том числе и отсутствием землевладельцев из КНР. Такая ситуация может обернуться рядом негативных последствий. Например, бюджет недополучит арендную плату за неиспользуемые участки, участки зарастут сорной травой, ухудшится пожароопасная обстановка.

- По предварительным данным, потери арендной платы от незасеянных земель составят более 225 миллионов рублей. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, собираются провести в каждом районе инвентаризацию участков сельхозназначения. Также в каждом муниципальном образовании создадут земельный банк для презентации потенциальным инвесторам, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Внимание глав районов обратили на необходимость сокращения числа неиспользуемых земель. Акцентировали внимание и на нехватку кадров в области сельского хозяйства в муниципальных районах.