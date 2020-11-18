Реорганизацию работы с бизнесом планируют власти Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Реорганизацию работы с бизнесом планируют власти Хабаровского края. Вопрос обсудили и.о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Максим Тарасов в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

Руководитель агентства Сергей Щегельский рассказал о реорганизации и объединении в единый институт развития инвестиционного и инновационного направлений. Сейчас структура занимается привлечением инвестиций на территорию Хабаровского края, оказанием информационно-консультационной и организационной поддержки инвестиционным и инновационным технологическим проектам.

- На базе бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре создали Центр акселерационных и инкубационных проектов. Деятельность центра направлена на генерацию, акселерацию и инкубацию StartUp проектов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее глава региона Михаил Дегтярев поставил задачу реформировать инвестиционную систему края. Органы исполнительной власти и институты развития, работающие с бизнесом, должны стать более «дружелюбными» и «открытыми».