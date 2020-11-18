В Хабаровске киоски оформят в одном стиле Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске киоски оформят в одном стиле. Концепцию обновления уже разрабатывают в городском департаменте архитектуры и землепользования. По мнению авторов проекта, разномастные, а порой и откровенно несуразные киоски, ларьки и торговые павильоны уродуют облик краевой столицы.

- Пример дисгармонии - шаурмичная, установленная в Хабаровске у здания старейшего на Дальнем Востоке кинотеатра «Гигант». Сооружение грубо нарушало архитектурный ансамбль. На фоне здания - образца конструктивизма - ларек, стилизованный под деревянную сельскую избушку, выглядит довольно нелепо, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Другой пример - торговые павильоны, установленные на городской набережной. Современные, выполненные в едином стиле, они хорошо вписываются в общую концепцию ее оформления. К слову, речь не идет о том, что все ларьки, киоски, павильоны и остановочные пункты в городе будут зеркально похожи. Предпринимателям предложат типовые образцы нестационарных торговых объектов различного назначения.