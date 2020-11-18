Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 18 ноября 2020: лечатся 113 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 18 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечится 491 человек. Из них заражение коронавирусом подтвердилось у 113 пациентов. За минувшие сутки по выздоровлению выписали 49 человек, госпитализировали - 37, скончались четверо (причину смерти установят после вскрытия).

- В реанимационном отделении находятся 33 пациента. У двух человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 376 человек, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки с этим диагнозом госпитализировали 83 человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.