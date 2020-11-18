Нового председателя краевого отделения Союза театральных деятелей выбрали в Хабаровске ФОТО: Хабаровский музтеатр

Нового председателя краевого отделения Союза театральных деятелей выбрали в Хабаровске. Пост приняла заслуженная артистка России, народная артистка Хабаровского края, солистка Хабаровского музыкального театра Людмила Блок. Она опередила другого кандидата - актера Хабаровского ТЮЗа Петра Нестеренко, на 25 голосов. Об этом сообщили в Хабаровском музыкальном театре.

Людмила Александровна Блок возглавляла краевое отделение Союза последние пять лет. Новый срок ее полномочий продлен после голосования до ноября 2025 года.

В новый состав правления Хабаровского отделения СТД РФ под председательством Людмилы Блок вошли 10 человек. Среди них артистка балета Ирина Огурлиева, артист хора Игорь Каербаев, директор музтеатра Константин Зайнулин, актеры ТЮЗа Петр Нестеренко, Виталий Федоров и Ирина Молчанова, актриса Хабаровского театра драмы Валентина Любичева. В состав правления избрали представителя театров Комсомольска-на-Амуре - художественного руководителя и режиссера театра «КнАМ» Татьяну Фролову.