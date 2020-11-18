Российский проект впервые стал победителем международного конкурса инноваций Eyeon Innovation Award

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.

Экосистема Россельхозбанка «Свое.Фермерство» для цифровизации малых и средних крестьянских хозяйств вошла в число победителей престижного международного конкурса инноваций Gartner Eyeon Innovation Award в номинации «Финансовые сервисы 2020». Она стала первым проектом из России, победившим в финале премии за все время ее существования.

За право назвать экосистему «Свое.Фермерство» самым инновационным решением в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Россельхозбанк боролся с такими компаниями, как международный банк Deutsche Bank, французская страховая группа Axa, крупнейший банк региона Ближний Восток из Бахрейна - Bank ABC и самым цифровым банком Польши - Мbank.

В финале премии, который состоялся вчера в Барселоне, экосистема заняла первое место по итогам голосования международного бизнес-сообщества и второе место по итогам голосования жюри. Таким образом, Россельхозбанк вошел в число победителей премии наряду с банком ABC и страховой группой AXA.

- Сельское хозяйство - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей во всем мире. При этом АПК обладает колоссальным потенциалом по внедрению цифровых решений. Основная задача разработанной банком экосистемы «Свое.Фермерство» - стать проводником современных технологий для малых и средних крестьянских хозяйств. Впервые наша экосистема получила международное признание. Это еще раз подчеркивает тот факт, что АПК очень перспективен с точки зрения внедрения новых технологий. Мы продолжим развивать функционал и удобство платформы: до конца года количество сервисов и услуг, предоставляемых на платформе «Свое.Фермерство», возрастет до 40, - отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.