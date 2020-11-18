Хабаровск и Портленд проведут фестиваль «Мост в Россию» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск и Портленд проведут фестиваль «Мост в Россию». Музыкальное событие между городами состоится онлайн. Предстоящее мероприятие представители ассоциации городов-побратимов обсудили сегодня, 18 ноября, во время видеоконференции. В ней участвовали 18 участников из России и США.

- В 2020 году планировали провести большую работу по организации совместных мероприятий с американским городом-побратимом. Из-за пандемии многие программы международного сотрудничества приостановили и перенесли на следующий год, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Во время видеоконференции также обсудили опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией и образовательные проекты. Уделили внимание планам на дальнейшее сотрудничество. Один из пунктов - музыкальный онлайн-фестиваль «Мост в Россию». Участвовать в нем будут таланты из краевой столицы и американского города.